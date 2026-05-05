Bergamo, via Rovelli riapre il 6 maggio
VIABILITÀ. Era prevista il 5. Lo slittamento causato da «problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali».
Bergamo
È slittata di un giorno la riapertura di via Rovelli a Bergamo, nel quartiere di Boccaleone: non più martedì 5 maggio, come inizialmente comunicato, ma la mattinata di mercoledì 6 maggio, con il ripristino del doppio senso di marcia e il restringimento del cantiere dopo sei mesi di senso unico e disagi alla circolazione, tra divieti, code e deviazioni.
Fino al 31 ottobre
Durante la riunione operativa di aggiornamento tra Comune, Rfi e impresa è stato infatti comunicato «un ritardo legato a problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali». La riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando il tratto di strada tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età verrà nuovamente chiusa per i lavori, ma rappresenta comunque un primo segnale di alleggerimento per il traffico, in attesa delle prossime fasi del progetto legato alla nuova linea ferroviaria per Orio al Serio.
In questi mesi il Comune aveva più volte fatto pressione su Rfi per ridurre i disagi, chiedendo un’accelerazione delle operazioni e una revisione dell’organizzazione degli spazi, mentre Rfi aveva sollecitato a sua volta l’impresa appaltatrice a rivedere tempi e perimetro del cantiere, liberando così una parte della carreggiata.
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