Bergamo, via Rovelli riapre il 6 maggio

È slittata di un giorno la riapertura di via Rovelli a Bergamo, nel quartiere di Boccaleone: non più martedì 5 maggio, come inizialmente comunicato, ma la mattinata di mercoledì 6 maggio, con il ripristino del doppio senso di marcia e il restringimento del cantiere dopo sei mesi di senso unico e disagi alla circolazione, tra divieti, code e deviazioni.

Fino al 31 ottobre

Durante la riunione operativa di aggiornamento tra Comune, Rfi e impresa è stato infatti comunicato «un ritardo legato a problemi tecnici di approvvigionamento dei materiali». La riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando il tratto di strada tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età verrà nuovamente chiusa per i lavori, ma rappresenta comunque un primo segnale di alleggerimento per il traffico, in attesa delle prossime fasi del progetto legato alla nuova linea ferroviaria per Orio al Serio.