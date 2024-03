Bergamo, in zona stadio durante la partita 102 multe per divieto di sosta

Dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sui taxi abusivi: si è chiusa un’altra settimana che ha visto impegnati su più fronti gli agenti del Comando di Polizia locale del Comune di Bergamo. Per quel che riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree del Centro, di Carnovali, di Colognola e Longuelo, con 35 ore di lavoro per ben 20 agenti, con 25 sanzioni elevate a seguito delle segnalazioni dei residenti dei quartieri oggetto del servizio della scorsa settimana.

Controlli su taxi, Ncc e mezzi pesanti

Giro di vite sui taxi e sugli Ncc abusivi da parte degli agenti del Comando di via Coghetti in questo primo bimestre 2023. Molti i controlli eseguiti, altrettanto significativi i risultati: eseguendo attività di controllo in borghese, la Polizia locale del Comune di Bergamo ha eseguito 29 verifiche, dalle quali sono emersi 5 mezzi abusivi, che hanno comportato sanzioni per oltre 11mila euro e la sospensione di 3 patenti, 3 fermi amministrativi e ben 3 confische di altrettanti veicoli.

Non solo taxi e Ncc anche mezzi pesanti, i quali, spesso, anche per via di mancata osservanza dei turni di riposo, sono tra i protagonisti di incidenti lungo le strade delle città italiane. Sette agenti hanno svolto la scorsa settimana 14 ore di attività di controllo, elevando 11 sanzioni proprio per il mancato riposo obbligatorio, un’attività di prevenzione, questa, particolarmente importante

Viabilità, scuole, stadio e cantieri

Grande impegno da parte della Polizia Locale, poi, per presidiare il traffico e cercare di regolarne il più possibile gli effetti: gli agenti di via Coghetti hanno trascorso ben 27 ore della scorsa settimana tra piazzale Marconi e le autolinee per gestire - attraverso turni che hanno richiesto l’impiego di ben 34 agenti - il traffico nelle ore di punta, quando, cioè, i flussi di bus sostitutivi dei treni provenienti da Carnate si aggiungono al servizio quotidiano che trasporta pendolari e studenti nel capoluogo. Attenzione particolare come al solito riservata alle scuole della città, con 12 ore di presidio nelle ore del mattino e ben 24 agenti impiegati lungo l’arco della settimana. Infine, particolare cura è stata posta intorno a via Grossi per garantire il maggior scorrimento possibile dei veicoli in concomitanza con il cantiere per l’estensione del teleriscaldamento di via Grossi.

Atalanta-Bologna, 102 multe in zona stadio

Domenica 3 marzo, in occasione della gara Atalanta-Bologna, 24 agenti hanno lavorato complessivamente ben 168 ore al monitoraggio e al presidio della Zts dello stadio, raccogliendo poi le segnalazioni dei residenti ed elevando ben 102 sanzioni per divieto di sosta nelle vie residenziali dei quartieri nell’area intorno al Gewiss Stadium.

Sicurezza stradale

Continuano le attività di prevenzione e di sicurezza stradale sulle strade della città. La scorsa settimana controlli approfonditi sulle prime due cause di incidenti gravi, ovvero sull’uso del cellulare alla guida e la guida a velocità oltre i limiti consentiti. Quattro agenti hanno passato 14 ore su un’auto civetta per monitorare il fenomeno dell’ utilizzo del telefono mentre si è al volante: 11 le sanzioni elevate. Altri 3 agenti hanno invece lavorato per circa 5 ore complessive all’osservanza dei limiti di velocità sulle strade principali di Bergamo: 7 le sanzioni elevate.

Sono stati inoltre effettuati i rilievi di ben 30 incidenti nell’arco della settimana passata: in 10 di questi sono stati accertati feriti lievi, tutte illese le persone coinvolte nei restanti 20 sinistri.

Riparte il progetto «Occhio alla truffa»

Nel 2024, grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno, prosegue il progetto «Occhio alla truffa», il progetto che prevede, oltre a una campagna di comunicazione dedicata, incontri formativi e informativi presso i Cte dei quartieri, per sensibilizzare gli anziani e i loro caregiver sulle possibili truffe ai loro danni. Gli incontri sono svolti da un team di esperti (un avvocato, una psicologa, un’educatrice) affiancati dagli agenti del Comune di Bergamo, per spiegare, analizzare e condividere, oltre agli aspetti legali, gli aspetti psicologici che determinano nelle vittime il senso di colpa e la diffidenza nel denunciare la truffa subita. Dopo un primo incontro al Cte del quartiere Carnovali, sabato 2 marzo altro appuntamento al Cte di Villaggio degli Sposi, alla presenza di ben 35 persone. Gli incontri proseguiranno nei quartieri S. Tomaso (11 marzo) e Monterosso (16 marzo).