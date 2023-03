Bergamo. Ztl in centro, come cambia la viabilità

Parcheggiare nel silo di via Borfuro sarà l’unico motivo che consentirà alle auto di entrare nella grande isola pedonale del nuovo centro piacentiniano. Per la mobilità della zona è una piccola rivoluzione: vietato entrare in piazza Matteotti da viale Roma (dove c’è la vedovella, passando davanti a Palazzo uffici e Palazzo Frizzoni) per poi svoltare a destra in via Borfuro. Giunti a Porta Nuova, si dovrà continuare su via Tiraboschi e imboccare il quasi sconosciuto «passaggio Zeduri», passando (sì, sembra strano ma si può fare) sotto la «galleria» che c’è tra Palazzo uffici (fronte Porta nuova) e l’edificio che ospita, tra gli altri, il locale «035». Da lì si taglierà il centro piacentiniano solcando la nuova pavimentazione in porfido, per raggiungere via Borfuro e il suo parcheggio. Le categorie autorizzate, come i residenti e i corrieri, potranno invece entrare da viale Roma (come già avviene per la Ztl di via XX Settembre).