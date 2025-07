Blitz in un ristorante di via Bono: sequestrati oltre 50 kg di carne «non tracciabile»

Sabato mattina, 28 giugno, gli agenti della Polizia commerciale di Bergamo sono intervenuti in un ristorante di via Bono a Bergamo . L’intervento è scattato dopo una segnalazione riguardante possibili irregolarità nella gestione degli alimenti.

Sopralluogo e scoperta del deposito abusivo

Una volta arrivati sul posto, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo nell’attività commerciale e nel locale adiacente, risultato poi essere utilizzato come deposito alimentare. Quello che all’esterno sembrava un semplice box auto, all’interno era organizzato con celle frigorifere, un affettatrice e un lavandino, per la conservazione e la preparazione delle materie prime alimentari.

Carne senza etichetta: sequestrata

Multa e sequestro della carne

A conclusione dell’ispezione, sono stati sequestrati complessivamente 51,1 kg di carne. Sono inoltre scattate pesanti sanzion i nei confronti del gestore dell’attività, sia per la mancata tracciabilità della carne sia per le condizioni igieniche non conformi.