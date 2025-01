Boccaleone, chiuso il passaggio a livello. Nella notte giù la passerella - Foto e video

È scattata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio la demolizione della passerella pedonale di Boccaleone. Al suo posto ne sarà costruita una più lunga e moderna, che scavalcherà i quattro binari del nuovo tracciato ferroviario.

Per i prossimi sei mesi, quindi, l’unico attraversamento pedonale da una parte all’altra del quartiere sarà quello del passaggio a livello di via Pizzo Recastello, dopodiché anche quel varco chiuderà, in concomitanza con l’apertura del nuovo sottopasso che - presumibilmente da giugno - collegherà via Rovelli con il rondò di via Lunga. E per quel momento dovrà essere in campo l’alternativa delle navette, i cui dettagli operativi ed economici sono in fase di studio.

Boccaleone, le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità sono entrate in vigore sabato 4 gennaio alle 16 e rimarranno attive fino alle 6 di martedì 7, per consentire la demolizione di due fabbricati nelle vicinanze della ferrovia che interferiscono con il progetto di realizzazione dei nuovi binari del treno per Orio. L’abbattimento è iniziato intorno alla mezzanotte di sabato 4 gennaio, ma già dalle 14 di la polizia locale era presente all’incrocio tra via Pizzo Recastello e via Rovelli per aiutare i cittadini ad abituarsi ai cambiamenti.

Il passaggio a livello chiuso

(Foto di Bedolis) Il cantiere di demolizione ha creato qualche piccola difficoltà agli utenti nonostante la presenza dei cartelli con le deviazioni. Il passaggio da una parte all’altra del quartiere sui binari è consentito infatti solo ai pedoni tramite un piccolo corridoio, mentre per chi si sposta in auto servirà un po’ di pazienza a causa di un giro più lungo del solito. E in serata sono iniziati i primi disagi, con lunghe code in via Rosa sulla quale si è riversato e si riverserà il traffico a causa dell’interruzione del passaggio lungo la ferrovia.

La passerella pedonale

Ma il problema maggiore rimane quello dettato dalla demolizione della passerella pedonale che collega via Rovelli e via Rosa. I lavori per l’eliminazione del sovrappasso, chiuso da giovedì, sono iniziati nella notte di ieri sollevando di nuovo le perplessità di molti cittadini. «In questo modo il quartiere viene tagliato in due e sarà un problema. Prima dovevano costruire la passerella nuova, invece così ci hanno tagliato le gambe», dice Diego Chinelli della pizzeria Al Gambero Rosso di via Rosa. Da commerciante è critico: «Qui stanno chiudendo tutti. Quando sono arrivato io 31 anni fa c’erano tutti i negozi aperti: fruttivendolo, macelleria, bar. I bar da 9 sono rimasti in 2. Andando avanti così vedranno che bello il quartiere vuoto», commenta lanciando una frecciatina all’amministrazione comunale.

La demolizione della passerella

(Foto di Bedolis) Operai al lavoro sulla passerella

(Foto di Bedolis)

I dubbi dei residenti

Ma non è il solo. Barbara Filisetti è fortemente critica riguardo al cantiere del treno per Orio. La donna ribadisce la mancanza di lungimiranza nel lasciare Boccaleone sprovvisto di una passerella. «Il vero problema non è adesso, ma quando chiuderanno la ferrovia per un lungo periodo per fare i lavori. Non so veramente come faremo. Come farà mia madre che ha 80 anni?». L’avvio del cantiere di Rfi per la costruzione della nuova passerella in sostituzione dell’attuale è in programma entro la fine di marzo, ma vedrà la luce solo nella primavera del 2026.

I lavori di demolizione

(Foto di Bedolis) Oltre alla passerella, abbattuti anche due fabbricati nelle vicinanze della ferrovia

Nel frattempo, dal 7 gennaio, in concomitanza con la riapertura delle scuole, il camminamento pedonale del passaggio a livello sarà presidiato dalla polizia locale – in particolare dal lunedì al venerdì – per permettere un attraversamento in sicurezza dei residenti e soprattutto dei tanti bambini che dovranno passare per raggiungere gli istituti scolastici.

Lo stop ai treni di domenica 5 gennaio