Bonaccini, Calenda, Cottarelli e Locatelli a Bergamo per «Le sfide del presente»

Sky TG24 Live In arriva a Bergamo. Dopo la tappa di ottobre a Firenze, il canale all news si trasferisce, il 16 e il 17 dicembre, a Bergamo che ospiterà per due giorni i suoi studi televisivi accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell’economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Tema della settima edizione : «Le sfide del presente: traguardi», per capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca. E ragionare sugli strumenti necessari per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, ridisegnando i modelli di società del futuro, sono diventati le priorità di tutti i grandi Paesi. In quest’ottica, dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al Pnrr che sta vivendo le sue settimane cruciali fino ai traguardi raggiunti dalla scienza nella lotta al Covid-19, la scelta del canale diretto da Giuseppe De Bellis resta quella di spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea.