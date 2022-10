Botte e rapine a prostitute e clienti, arrestati quattro 17enni. Blitz dei Carabinieri fra Milano e Bergamo

I quattro sono stati presi nelle comunità dove vivevano nelle province di Milano e Bergamo dai Carabinieri di Trezzano sul Naviglio su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minori di Milano in quanto «ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata, commesso nel comune di Trezzano sul Naviglio».