Il finto carabiniere, arrivato dalla provincia di Catania, è finito in manette mercoledì dopo aver rubato i preziosi del valore di circa 30mila euro, poi restituiti, a una donna di Brusaporto. Il 49enne si è presentato nella villetta della vittima, che è uscita dall’abitazione con i gioielli già sistemati in una bustina, come da indicazioni telefoniche del complice del siciliano. Durante la telefonata, ancora in corso quando è arrivato il sedicente carabiniere, era stato detto alla donna, di circa 60 anni, che l’auto della madre era collegata a una rapina. Un copione sin qui noto, ma quando la vittima ha visto il 49enne si è insospettita e ha chiesto di vedere il tesserino delle forze dell’ordine. A quel punto l’uomo le ha strappato la bustina ed è uscito dal giardino della villetta.