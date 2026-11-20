Brusaporto, finto carabiniere ruba 30mila euro di gioielli: arrestato
L’ARRESTO. Convalidato l’arresto del 49enne siciliano, che aveva tentato di truffare una donna con l’aiuto di un compliceLettura 1 min.
Il finto carabiniere, arrivato dalla provincia di Catania, è finito in manette mercoledì dopo aver rubato i preziosi del valore di circa 30mila euro, poi restituiti, a una donna di Brusaporto. Il 49enne si è presentato nella villetta della vittima, che è uscita dall’abitazione con i gioielli già sistemati in una bustina, come da indicazioni telefoniche del complice del siciliano. Durante la telefonata, ancora in corso quando è arrivato il sedicente carabiniere, era stato detto alla donna, di circa 60 anni, che l’auto della madre era collegata a una rapina. Un copione sin qui noto, ma quando la vittima ha visto il 49enne si è insospettita e ha chiesto di vedere il tesserino delle forze dell’ordine. A quel punto l’uomo le ha strappato la bustina ed è uscito dal giardino della villetta.
Ma è stato bloccato poco dopo dai carabinieri della sezione operativa di Bergamo, già in zona a seguito delle segnalazioni di altri residenti che avevano ricevuto la stessa telefonata
della vittima. Il siciliano è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo in abitazione (erano nel giardino), in concorso con un personaggio ancora ignoto, e con l’aggravante della minorata difesa della vittima (ancora reduce da un infortunio). In aula, l’uomo ha raccontato di essere arrivato in aereo poche ore prima del fatto «per guadagnare qualcosa». Su incarico di un suo amico napoletano, si è recato nella villetta per prendere una bustina («non sapevo cosa contenesse»).
Disoccupato da due anni, da appena due giorni aveva un nuovo telefonino con la sim intestata a un prestanome. Il 49enne ha ammesso di aver preso la bustina, negando però di averla strappata dalle mani della donna («era al telefono con qualcuno, non so con chi. Mi ha consegnato lei la bustina»). Su richiesta dell’accusa, il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del carcere. Processo aggiornato al 14 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA