Bus di studenti tampona un tir: grave l’autista, feriti due bimbi

Incidente stradale nella mattinata di venerdì 7 marzo alle 10 sulla A4 in direzione Venezia all’uscita di Cormano. Coinvolto un bus con all’interno una scolaresca di una scuola primaria di Ivrea con 44 bambini a bordo e alcune insegnanti, diretto in Bergamasca. Il bus, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, ha tamponato un tir andando a finire sul guard-rail.