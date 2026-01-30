Caffè della Funicolare, bando per assegnare lo storico locale

L’avventura dell’insegna California Bakery era terminata lo scorso dicembre, come un fulmine a ciel sereno, con un semplice cartello apposto fuori dalla porta. I locali erano stati completamente svuotati di attrezzature e arredi, così come erano stati rimossi adesivi e insegne. Nel 2018 lo storico Caffè della Funicolare aveva chiuso i battenti e Atb aveva proceduto con l’assegnazione dei locali al nuovo format, che negli ultimi anni ha attraversato momenti bui, legati anche alla pandemia, mentre ora lascerà spazio ad una nuova avventura imprenditoriale.

Atb, proprietaria dei muri, è rimasta in costante dialogo con gli affittuari che fanno capo a California Bakery, per ottenere la disdetta dal contratto di locazione (i gestori erano infatti in regola con il pagamento dei canoni, ndr), conditio sine qua non per poter procedere con il nuovo bando di assegnazione. Tutti coloro che sono interessati alla gestione dell’attività, avranno ora tempo fino a venerdì 27 febbraio alle 12 per presentare la domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Gli spazi di Atb rappresentano da sempre un punto di accoglienza all’arrivo in Città Alta tramite il mezzo elettrico che sale su rotaia da viale Vittorio Emanuele II. «Per questo motivo – specifica Atb – saranno considerate positivamente le iniziative che valorizzino le tradizioni, il legame con il territorio e l’eccellenza del sistema culinario italiano, contribuendo a rafforzare il ruolo della funicolare come esperienza culturale, oltre che di mobilità». Un messaggio chiaro di come si preferisca assegnare la location ad operatori che puntino a promuovere tipicità e prodotti enogastronomici nel solco della cultura culinaria che è capace di offrire il Belpaese. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, Atb selezionerà fino a 5 operatori, che saranno successivamente invitati a presentare la migliore offerta economica per potersi aggiudicare lo spazio con un contratto di locazione di 6 anni, rinnovabile per altrettanti.