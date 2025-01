Cantiere dell’e-Brt, modifiche alla viabilità in via Promessi Sposi. Cambia anche la linea 5 di Atb

Le modifiche alla viabilità

In particolare, da mercoledì 29 gennaio verrà chiusa al traffico per due settimane via Promessi Sposi, in uscita su via Moroni, per permettere i lavori di intubamento della roggia Colleonesca. Per proseguire in direzione Bergamo, i veicoli provenienti da via Promessi Sposi dovranno seguire il percorso consigliato e percorrere via per Curnasco.