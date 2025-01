Cantieri a Bergamo fino al 2030: treno per Orio, e-Brt e raddoppio i più impattanti

Il banco di prova sarà il cantiere in via Maironi da Ponte, ma il nuovo modello di gestione dei cantieri in città, e del traffico che ne deriva, costituirà il modus operandi che l’Amministrazione ha intenzione di adottare per tutti i lavori - comunali e non - previsti da qui al 2030.

Una cabina di regia

Mobilità, opere per 615 milioni

I cantieri più importanti ed impattanti sono quelli per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità: dal collegamento ferroviario tra Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio all’e-Brt, la nuova linea di autobus elettrici su corsia preferenziale che collegherà la città con Dalmine e Verdellino, dalla nuova linea del tram di Teb per raggiungere Villa d’Almè al raddoppio dei binari del treno sulla tratta Bergamo-Ponte San Pietro. Qui in particolare i lavori comporteranno la chiusura di via San Bernardino per l’ampliamento del sedime ferroviario. Sono quattro operazioni che, da sole, valgono 615 milioni di euro. E poi c’è il cantiere per il nuovo acquedotto di Algua (che serve anche Bergamo) da parte di Uniacque, che dal 3 febbraio vedrà la chiusura di via Maironi da Ponte fino al 15 luglio. Un’altra via bloccata al transito sarà, da marzo e fino alla fine dell’anno, via Per Orio (dallo svincolo dell’asse interurbano) per la costruzione della galleria dove passerà il treno per Orio.