Capanna de L’Eco di Bergamo: 2.510 euro alla Fondazione Angelo Custode

La consegna

La cerimonia di consegna della busta con le offerte è avvenuta venerdì 13 febbraio. La donazione è stata consegnata nelle mani del presidente della Fondazione, monsignor Vittorio Nozza, del suo direttore, Giuseppe Giovanelli, e dalla direttrice amministrativa, Stefania Ravasi, dal presidente del Gruppo Sesaab Edoardo Manzoni, che ha voluto sottineare: «La capanna di Natale de L’Eco di Bergamo da cinquant’anni è presente al centro della città, e raccoglie da parte dei bergamaschi, giovani e adulti, del denaro come gesto di solidarietà per un’azione caritativa presente nella nostra diocesi e nella nostra città. I 2.510 euro vengono dati alla Fondazione Angelo Custode per l’esperienza significativa della casa Amoris Laetitia e per il sostegno alle famiglie nel centro di neuropsichiatria infantile. Ringrazio tutti i bergamaschi che hanno contribuito con questo gesto, perché è il modo più concreto e più importante per essere vicini a questa realtà». Monsignor Nozza, da parte sua, ha rimarcato l’importanza della concretezza di questo aiuto «rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che l’angelo Custode quotidianamente accompagna nel loro faticoso cammino di vita».