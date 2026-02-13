Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026

Capanna de L’Eco di Bergamo: 2.510 euro alla Fondazione Angelo Custode

SOLIDARIETÀ. Andranno al Fondo Famiglia, a vantaggio dei piccoli pazienti in terapia nella nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Da sinistra monsignor Vittorio Nozza, Edoardo Manzoni, Giuseppe Giovanelli e Stefania Ravasio
Da sinistra monsignor Vittorio Nozza, Edoardo Manzoni, Giuseppe Giovanelli e Stefania Ravasio
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

La Capanna natalizia de L’Eco di Bergamo, sul Sentierone, ha raccolto quest’anno 2.510 euro. La somma, raccolta grazie alle tante offerte dei passanti, è stata devoluta alla Fondazione Angelo Custode che la utilizzerà per il Fondo Famiglia, a vantaggio dei piccoli pazienti in terapia neuropsichiatria riabilitativa oggi situato nella nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma.

«Ringrazio tutti i bergamaschi che hanno contribuito con questo gesto, perché è il modo più concreto e più importante per essere vicini a questa realtà»

La consegna

La cerimonia di consegna della busta con le offerte è avvenuta venerdì 13 febbraio. La donazione è stata consegnata nelle mani del presidente della Fondazione, monsignor Vittorio Nozza, del suo direttore, Giuseppe Giovanelli, e dalla direttrice amministrativa, Stefania Ravasi, dal presidente del Gruppo Sesaab Edoardo Manzoni, che ha voluto sottineare: «La capanna di Natale de L’Eco di Bergamo da cinquant’anni è presente al centro della città, e raccoglie da parte dei bergamaschi, giovani e adulti, del denaro come gesto di solidarietà per un’azione caritativa presente nella nostra diocesi e nella nostra città. I 2.510 euro vengono dati alla Fondazione Angelo Custode per l’esperienza significativa della casa Amoris Laetitia e per il sostegno alle famiglie nel centro di neuropsichiatria infantile. Ringrazio tutti i bergamaschi che hanno contribuito con questo gesto, perché è il modo più concreto e più importante per essere vicini a questa realtà». Monsignor Nozza, da parte sua, ha rimarcato l’importanza della concretezza di questo aiuto «rivolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che l’angelo Custode quotidianamente accompagna nel loro faticoso cammino di vita».

