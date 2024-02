Capanna de «L’Eco», solidarietà per i bambini soli

Sono state consegnate nei giorni scorsi da Fabrizio Fustinoni , project manager di Sesaab, a don Dario Acquaroli , direttore della Comunità Don Milani di Sorisole, e a Luigi Zucchinali , presidente della Fondazione Don Fausto Resmini , le donazioni raccolte alla Capanna de «L’Eco di Bergamo» nel periodo delle feste tra dicembre e la prima settimana di gennaio. Quest’anno sono stati raccolti 2.345 euro, che la Comunità del Patronato San Vincenzo utilizzerà per sostenere il progetto di accoglienza dei ragazzi minori non accompagnati . Sono oltre duecento (per l’esattezza 215) i ragazzi non ancora maggiorenni che sono stati accolti nel 2023 dalla Comunità di Sorisole.

Nel 2023 la Comunità di Sorisole del Patronato San Vincenzo ha accolto oltre 200 minori non accompagnati. Molti di loro vengono inseriti in percorsi didattici, altri sono avviati al lavoro

Attualmente sono una decina i ragazzini non accompagnati che sono ospitati in pronta accoglienza alla Comunità Don Milani, altri 14 hanno trovato invece ospitalità nelle comunità presenti sul territorio. «Con l’inverno il numero degli arrivi si è abbassato – spiega don Dario Acquaroli –. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Il tempo di permanenza di ognuno di loro varia in base ai posti disponibili nelle varie comunità. Questi ragazzi vengono inseriti in un percorso didattico, anche oltre la terza media, oppure avviati al lavoro, a seconda delle loro aspirazioni e delle loro capacità». L’età media dei minori non accompagnati che arrivano alla comunità del Patronato è di 16-17 anni (i più piccoli hanno 14 anni); sono tutti maschi e provengono principalmente da Nord Africa e Pasesi subsahariani, ma anche da Albania e Kosovo.