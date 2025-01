Capodanno, in piazzale Alpini in 5mila salutano il 2025 a ritmo di balli anni ’90. Fuochi e botti (nonostante i divieti) - Foto e video

Successo per i festeggiamenti in piazzale Alpini nella notte del 31 dicembre. L’evento «Nxt» era già sold out e ha coinvolto 5mila persone, tanti bergamaschi ma anche giovani e famiglie arrivati perfino da fuori regione per scoprire Bergamo e celebrare in città il nuovo anno. Per far sì che tutto si svolgesse in sicurezza tra la piazza, viale Papa Giovanni XXIII e via Paleocapa fino all’alba hanno lavorato i carabinieri di Bergamo e gli agenti della Questura e della Polizia Locale, con diverse pattuglie anche a presidio del piazzale della stazione. Tutto esaurito anche al Donizetti per lo spettacolo «A Christmas Carol», un classico delle festività natalizie che, come ci si aspettava, ha saputo incantare la platea. E lo stesso ha fatto il tradizionale spettacolo a cielo aperto dei fuochi d’artificio, che hanno colorato Città Alta e le Mura.