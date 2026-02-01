Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 01 Febbraio 2026

Carcere, sovraffollamento al 189%: aumentano i detenuti giovani-adulti

L’ALLARME. Capienza di 319, ristrette 597 persone. Dipendenze in crescita. Autolesionismo, numeri preoccupanti.

Stefano Serpellini
Stefano Serpellini
Giovanna Di Rosa
Giovanna Di Rosa

L’allarme sovraffollamento e relative conseguenze risuona ormai da anni. Ma la situazione delle carceri italiane non accenna a migliorare. L’indice delle presenze, anzi, continua ad aumentare. Anche nella casa circondariale «Don Fausto Resmini» di Bergamo, che quarant’anni orsono si fregiava del titolo di «Hilton delle carceri».

Il tasso di sovraffollamento al 30 giugno 2025 era del 189% (597 detenuti per una capienza di 319 unità), cresciuto rispetto all’anno giudiziario precedente quando si attestava al 180,25% (575)

Il tasso di sovraffollamento al 30 giugno 2025 era del 189% (597 detenuti per una capienza di 319 unità), cresciuto rispetto all’anno giudiziario precedente quando si attestava al 180,25% (575). «È un fatto grave – scrive il procuratore Romanelli nella sua relazione – che danneggia, se non impedisce l’efficace svolgimento delle attività trattamentali e l’attuazione compiuta delle regole costituzionali sulla funzione della pena».

Nel periodo preso in esame sono stati 705 i nuovi ingressi, provenienti sia dalla libertà che dopo un trasferimento da altre carceri. In carico al Serd (Servizio dipendenze dell’Ats) sono passati 742 detenuti, 379 dei quali stranieri (51%), prevalentemente per problemi di tossicodipendenza (a seguire alcoldipendenza e gioco patologico d’azzardo).

Nel carcere di Bergamo i commissari che mancano si attestano al 50%, gli ispettori al 9% e i sovrintendenti al 59%

«Le esigenze dell’area trattamentale sono in forte crescita – osserva Romanelli –, essendo in corso un mutamento della tipologia delle persone ristrette, con un significativo aumento dei giovani-adulti particolarmente bisognosi di supporto. Numerosi anche i casi psichiatrici».

Le condizioni sono estreme e i disagi accentuati anche dalla carenza del personale della polizia penitenziaria che il presidente della Corte d’appello Giovanna Di Rosa ha definito «significativa». Nel carcere di Bergamo i commissari che mancano si attestano al 50%, gli ispettori al 9% e i sovrintendenti al 59%.

Un detenuto si è tolto la vita, 15 hanno tentato il suicidio, 37 si sono procurati lesioni. Dodici sono state le aggressioni

Episodi di autolesionismo

Restano preoccupanti i numeri relativi agli episodi di autolesionismo, anche se ridotti rispetto ad altre carceri del distretto.Un detenuto si è tolto la vita, 15 hanno tentato il suicidio, 37 si sono procurati lesioni. Dodici sono state le aggressioni, mentre non risultano tentativi di evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Carceri
Sociale
Dipendenze
Questioni sociali (generico)
Politica
governo
Giovanna Di Rosa
SerD
Ats