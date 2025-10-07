Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 07 Ottobre 2025

Caro vita e affitti brevi. Nella Bergamasca boom di provvedimenti di sfratto: 795 nel 2024

I NUMERI. Oltre due al giorno (+3,7%), per trovare numeri più alti bisogna tornare indietro di 10 anni. L’allarme dei sindacati: «Cresce la fragilità abitativa».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
Turisti in Città Alta. Sempre più alloggi destinati agli affitti brevi
Turisti in Città Alta. Sempre più alloggi destinati agli affitti brevi

Per trovare numeri più alti occorre tornare indietro di dieci anni esatti. Il polso della «fragilità abitativa» si legge anche attraverso questa voce: nel 2024 in Bergamasca sono stati emessi 795 provvedimenti di sfratto (l’equivalente di oltre due al giorno in media), con un aumento del 3,7% rispetto ai 767 del 2023. Era dal 2014 che non se ne contavano tanti, allora furono 818.

I numeri nella Bergamasca

I dati del ministero dell’Interno raccontano il tema-casa nell’aspetto più delicato, quello di chi deve abbandonare l’abitazione, e i tempi recenti evidenziano un andamento a diverse velocità: se le convalide mostrano una nitida tendenza di crescita (vale anche in confronto al pre-Covid: furono 438 nel 2017, 697 nel 2018 e 694 nel 2019), al tempo stesso risultano ora in frenata le richieste di esecuzione presentate all’ufficiale giudiziario (1.889 nel 2024, -13%), che possono riguardare più volte lo stesso immobile. In linea con quest’ultimo rilievo, si riducono anche gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario: sono stati 347 lo scorso anno, -29,9% sul 2023, ma va ricordato che nell’immediato post-pandemia si era accumulato un arretrato legato al «blocco» varato nella fase emergenziale, gonfiando quindi le cifre dell’ultimo periodo.

Il tema degli affitti brevi

Il caro-vita, il lavoro povero, le difficoltà sociali che diventano croniche. Attorno alle dinamiche consolidate, quelle che conducono spesso gli inquilini a non pagare l’affitto e dunque portano i proprietari ad avviare un contenzioso, s’aggiunge un’altra dinamica. La proliferazione degli affitti brevi va sempre più a scapito della residenzialità classica, e c’è un indizio a ribadirlo. Dei 795 provvedimenti di sfratto emessi in provincia di Bergamo nel 2023, 180 sono stati motivati dalla «finita locazione», con un balzo del 9,1%: è quella casistica per cui il proprietario, una volta scaduto il contratto, vuole rientrare in possesso dell’alloggio per altri scopi. E oggi, dice l’esperienza quotidiana, la nuova destinazione è molto spesso quella dell’affitto turistico, più redditizio e sicuro. Sull’altro versante, le convalide per morosità o altra causa sono state 615, in crescita «solo» del 2,2%.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo, alle pagine 18 e 19
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

