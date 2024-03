Carobbio piange Galofaro. «Il suo impegno stimolo per noi»

È mancato improvvisamente, Roberto Galofaro, sposato e con due figli, 50 anni. È stato trovato morto martedì mattina nella sua abitazione. Nei giorni precedenti aveva accusato i sintomi di una bronchite e il medico di famiglia gli aveva prescritto alcuni giorni di riposo oltre a una terapia farmacologica.

Gli attestati di stima

Galofaro era molto conosciuto a Carobbio degli Angeli, dove ricopriva l’incarico di assessore ai Lavori pubblici, urbanistica ed ecologia. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per oggi, in occasione dei funerali, mentre sul sito Internet l’amministrazione ha pubblicato un messaggio di cordoglio: «Il tuo impegno e la tua abnegazione saranno per tutti noi stimolo per fare sempre meglio. Un caro saluto, amico nostro, la tua passione e il tuo sorriso saranno per noi il ricordo più bello e indelebile. Grazie Roberto».

Il sindaco Giuseppe Ondei non nasconde la commozione «per la perdita improvvisa di un amico. Ci eravamo sentiti la sera prima e mi aveva comunicato che per qualche giorno non ci saremmo visti perché era indisposto. Martedì intorno alle 13 è arrivata la telefonata

Il sindaco Ondei: «Una persona affabile, competente e altruista» che non mi sarei mai aspettato e mi sono precipitato subito a casa sua. Il pensiero va in primis alla sua famiglia, ma Roberto era anche una figura importante per la nostra amministrazione e stavamo lavorando su tanti progetti, compresa la revisione generale del Pgt – conclude Ondei –. Ci conoscevamo dal 2016 quando aveva deciso di dedicarsi al bene pubblico e alla sua comunità: da allora siamo diventati colleghi ed è nato un rapporto di amicizia importante. Era una persona affabile, competente e altruista, tanto che sto ricevendo tantissimi attestati di cordoglio. Mancherà a tutti noi per la sua umanità e professionalità».