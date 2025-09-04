Carom, giù la saracinesca dopo 64 anni: «Abbiamo vestito tre generazioni»

Un pezzo di città se ne va. Carom, lo storico negozio di abbigliamento in Piazza Matteotti aperto nel 1961 nel giorno di Sant’Alessandro da Romolo e Carlo Volpi, abbassa la saracinesca. Il nome nacque dall’unione del nome dei due fratelli: Ca-rom.

Dopo oltre sessant’anni di attività, 64 per la precisione, la storica boutique di abiti da uomo e da donna chiuderà ai primi di dicembre. Ma da oggi inizia la svendita totale, accompagnata anche dalle fotografie storiche in vetrina che raccontano il Carom di un tempo. Un’ultima occasione per i clienti di portare a casa capi esclusivi, tutti rigorosamente made in Italy.

Il negozio in una foto storica risalente agli anni Sessanta

Una storia lunga oltre 60 anni

A raccontare la storia e l’emozione di questo addio sono Maria Grazia Volpi , 75 anni, e Monica Volpi, 67 anni, figlie di papà Carlo, mancato nel 2019, che insieme allo zio Romolo, 91 anni, hanno portato avanti l’attività di famiglia. «Tutti i nostri figli sono grandi e hanno intrapreso altre strade – spiegano – e non abbiamo trovato nessuno a cui lasciare il negozio. È un lavoro che bisogna amare davvero: impegnativo, fatto con passione, giorno dopo giorno. Serve consigliare, seguire i clienti, conoscere la qualità dei tessuti, proporre capi giusti, duraturi e di qualità. Per questo abbiamo preso questa scelta condivisa e di cui siamo sicuri, anche se il dispiacere, ovviamente, è molto».

«È un lavoro che bisogna amare davvero: impegnativo, fatto con passione, giorno dopo giorno. Serve consigliare, seguire i clienti, conoscere la qualità dei tessuti, proporre capi giusti, duraturi e di qualità». Il negozio, disposto su tre piani e con numerose vetrine, negli anni è diventato una vera istituzione. Non solo clienti, ma «quasi una famiglia»: «Abbiamo vestito tre generazioni. Con affetto e orgoglio diciamo che sono tanti gli uomini ad aver comprato da noi il loro vestito da sposo – dicono Maria Grazia e Monica –. All’inizio a vestirsi da noi erano i giovani professionisti del centro città, poi anche le famiglie della provincia e ora i tanti nostri clienti storici. Anche se anche i ragazzi di oggi non rinunciano ad acquistare un vestito elegante per un’occasione importante. La qualità è sempre stata il nostro punto fermo: vestiti raffinati, pantaloni fatti come si deve, tessuti italiani, attenzione ai dettagli». «Negli anni è cambiata la moda, è cambiata la qualità dei materiali, ma noi abbiamo sempre cercato di offrire qualcosa di unico e raffinato, mantenendo alta la qualità – continuano le due sorelle –. I clienti sono molto esigenti, in molti adesso in lacrime ci chiedono: “Dove andremo a comprare?”. È un addio difficile anche per noi perché questa è stata la nostra casa e tra queste mura c’è tanta vita. Ma è la scelta che sentiamo più giusta».

«Balcone illuminato a Natale, come sempre»