Carte d’identità a domicilio: a Bergamo cinque richieste a settimana

Un gesto di umanità, oltre che un servizio utile. Non è stato molto pubblicizzato, ma a Bergamo esiste l’emissione della carta d’identità a domicilio per chi non può raggiungere gli uffici del Comune, per gravi motivi di salute o grande anzianità. E i numeri dimostrano che la domanda è alta: si contano almeno cinque richieste a settimana, per un totale di 243 documenti d’identità rilasciati in questo modo nel 2022.