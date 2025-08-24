«Case Aler, polemiche sterili. Rincari legati alla crisi energetica»

Rincari fino al 70%

«Regione ha fatto e farà la sua parte»

Una vicenda su cui è ora intervenuto l’assessore Franco: «I rincari in bolletta che stanno arrivando alle famiglie assegnatarie non sono frutto di scelte della Regione o di Aler, ma conseguenza diretta della crisi energetica internazionale, esplosa dopo l’invasione russa dell’Ucraina e che ha fatto lievitare i costi delle materie prime in tutta Europa e far finta di ignorare questo dato significa non dire la verità ai cittadini - spiega Franco -. Regione Lombardia non è rimasta ferma a guardare. Già dal 2022 abbiamo stanziato risorse straordinarie per contenere l’impatto degli aumenti sulle famiglie assegnatarie e nel 2023 abbiamo confermato ulteriori impegni economici. Non si tratta di promesse vuote, ma di misure concrete e tangibili che hanno permesso di ridurre almeno in parte i costi ricaduti sugli inquilini. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare con Aler per garantire trasparenza, equità e sostegno, soprattutto a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità». Dall’assessore arriva un invito alla collaborazione: «È troppo facile oggi agitare bandiere di protesta, senza proporre soluzioni reali - aggiunge -. La Regione ha fatto e continuerà a fare la sua parte per assicurare che i costi siano equi e sostenibili, e costruire strumenti concreti di sostegno. Invito quindi l’Unione Inquilini ad abbandonare le polemiche sterili e a collaborare con istituzioni e territori per trovare soluzioni condivise e praticabili. Regione Lombardia continuerà a essere al fianco degli inquilini, non con chiacchiere o promesse, ma con risorse vere e misure concrete».