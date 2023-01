Case «green», gli edifici da adeguare in Bergamasca sono almeno centomila

Non è ancora entrata in vigore, e qualcosa potrebbe forse cambiare. Ma il dibattito si fa sempre più rumoroso, perché il tema è d’impatto: la direttiva europea sulle «case green», cioè quella nuova normativa che dovrebbe sostanzialmente obbligare nell’orizzonte di un decennio a efficientare la stragrande maggioranza degli edifici, sostanzialmente potrebbe interessare due terzi delle costruzioni bergamasche. Qualcosa come 100mila edifici, almeno (senza contare gli edifici di cui non si ha contezza della classificazione energetica).