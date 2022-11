Cent’anni di istruzione e di storia, festa per il «Vittorio Emanuele»

A nno scolastico 1922-1923: un secolo fa studenti e studentesse (poche) frequentarono per la prima volta l’Istituto tecnico Vittorio Emanuele II, allora come oggi ospitato dal palazzo progettato da Marcello Piacentini, in viale Papa Giovanni. Il traguardo sarà festeggiato con un convegno organizzato dalla scuola, un istituto che ha visto susseguirsi migliaia di diplomati, molti dei quali sono oggi professionisti di vaglia. Un istituto che ha vissuto la Storia, il ventennio fascista, la Liberazione e l’età contemporanea, con un’attività didattica che ha portato la scuola a raggiungere i livelli qualitativi attuali. Il convegno si terrà il 15 e 16 dicembre, con relatori di spicco che attraverso le proprie esperienze racconteranno i diversi periodi storici dell’istituto.