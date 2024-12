Chiude la passerella di Boccaleone, il 5 gennaio interruzione del traffico ferroviario

A seguito della comunicazione dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana, Rfi, giovedì 2 gennaio verrà chiusa l’attuale passerella pedonale di Boccaleone che collega via Rosa con via Rovelli. E dalla mezzanotte di sabato 4 gennaio prenderanno il via i lavori di demolizione da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

Linea ferroviaria Bg-Bs sospesa il 5 gennaio

La demolizione dell’attuale passerella avverrà in modo da ridurre al minimo l’interruzione del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sarà infatti interrotta nell’intera giornata di domenica 5 gennaio. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente lunedì 6 gennaio con il primo treno del mattino.

Verranno demoliti anche due edifici

Contestualmente, sempre nella giornata di domenica 5 gennaio, Rfi procederà con la demolizione di due fabbricati situati nei pressi di via Pizzo Recastello, che interferiscono con la nuova linea ferroviaria di collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio. Per consentire tali lavori, il passaggio a livello verrà chiuso sabato 4 gennaio dalle 13 per consentire l’allestimento del cantiere, e sarà riaperto martedì 7 gennaio alle 6.

Il collegamento pedonale solo dal passaggio a livello

Il collegamento pedonale tra le porzioni di Boccaleone a nord e a sud della ferrovia, a partire dal 2 gennaio avverrà esclusivamente in corrispondenza del passaggio a livello.

Dal 7 gennaio, giorno di riapertura delle scuole, il percorso pedonale sarà presidiato dagli agenti della polizia locale, in particolare dal lunedì al venerdì durante gli orari di ingresso e uscita degli istituti scolastici della zona, per garantire un attraversamento sicuro per tutti i bambini e le bambine.

I lavori dureranno fino a marzo 2025

Accogliendo le richieste dell’Amministrazione comunale rispetto alla necessità di procedere nei tempi più concentrati possibili alla riapertura della nuova passerella, l’avvio del cantiere di Rfi per la costruzione della nuova passerella in sostituzione di quella demolita, è previsto entro fine marzo 2025, con una durata stimata dei lavori di circa un anno.

Ill rendering della nuova passerella di Boccaleone

Il progetto della nuova passerella in sostituzione dell’attuale

Il nuovo progetto, oggetto nel 2019 della progettualità del Comune nell’ambito del Bando Periferie, prevede la demolizione completa da parte di Rfi dell’attuale passerella che risale al 1951, e la costruzione di una nuova passerella più lunga, con rampe di accesso ridisegnate per superare il maggior dislivello, rispettare le normative sulle barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità; le rampe avranno una pendenza ridotta in modo da facilitare l’eventuale trasporto a mano delle biciclette, secondo le più recenti esperienze all’interno delle stazioni ferroviarie.

La passerella supererà un dislivello di circa 10 metri su entrambi i lati e sarà dotata di 2 ascensori esterni, uno per ogni rampa, garantendo l’accessibilità alle persone con limitate capacità motorie. Gli ascensori, i cui vani avranno una capienza di 13 persone, saranno realizzati in acciaio e vetro al fine di massimizzare la trasparenza del manufatto per ragioni di sicurezza, e saranno dotati di un sistema di video-sorveglianza.

I parapetti sono costituiti da lamiera in acciaio forato corten, tali da garantire oltre alla stabilità strutturale anche una trasparenza utile ai fini della sicurezza. La passerella sarà dotata di corpi illuminanti a led. Oggi la passerella sopra la linea ferroviaria copre una distanza di 10.77 metri sotto la quale corrono due binari. La nuova passerella avrà una lunghezza doppia rispetto la precedente, pari a 22 metri a copertura degli attuali due binari e dei due nuovi del treno per Orio. Saranno inoltre installati percorsi tattili per non vedenti, in linea con quanto già realizzato dal Comune sui marciapiedi cittadini. In via Rovelli, verrà creato un nuovo percorso pedonale illuminato, separato dall’area verde e dalla proprietà privata tramite una recinzione.

La passerella pedonale di Boccaleone che sarà chiusa il 2 gennaio e poi demolita il 4

(Foto di Beppe Bedolis) L’intervento prevede inoltre modifiche alla viabilità con la riqualificazione dell’attuale passaggio pedonale mediante lo spostamento verso est (così da risultare frontale al nuovo percorso di accesso alla passerella), la ridefinizione del passo carrale di accesso alla proprietà privata e la formazione di scivoli, su entrambi i marciapiedi di via Rovelli, per il superamento delle barriere architettoniche.