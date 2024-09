Chiuso per caduta di calcinacci, sottopasso della stazione riaperto in serata

Il sottopasso della stazione di Bergamo è stato chiuso in via precauzionale dopo che sono caduti alcuni calcinacci. Da alcuni mesi alla stazione ferroviaria è in corso un grosso cantiere per il restyling dell’edificio (che porterà alla chiusura programmata del sottopasso da ottobre e per due anni) ed è stata proprio la società che sta eseguendo i lavori a chiedere un sopralluogo dei vigili del fuoco per verificarne la sicurezza.

Il disagio dei poli scolastici

La comunicazione è stata data agli studenti dei poli scolastici di via Gavazzeni che a fine lezioni hanno dovuto percorrere il «vecchio» tragitto camminando lungo via Gavazzeni, fino a via San Giovanni Bosco, per poi risalire su via Bonomelli. Nel pomeriggio di lunedì è stato effettuato un sopralluogo e tutti i controlli del caso: «Riaprirà tra poco - spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini -, entro la giornata: ho sentito i tecnici che stanno effettuando i controlli sul cantiere e siamo in attesa di notizie». Alle 17.30 il sopralluogo con i vigili del fuoco e Rfi per il nulla osta necessario per la riapertura, avvenuta alle 17.45.

Riaperto alle 17.45