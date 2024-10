ChorusLife: l’innovativo «smart district» di Bergamo aprirà il 21 novembre

Si avvia alla conclusione il cantiere di ChorusLife, il più importante intervento di rigenerazione urbana realizzato negli ultimi anni a Bergamo, tra i più significativi in Italia. Sviluppato da Costim su iniziativa di Domenico Bosatelli, fondatore di Gewiss scomparso nel giugno 2022, il progetto ha richiesto un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro.

ChorusLife ha trasformato l’ex area industriale «Ote» in un innovativo smart district, situato nei pressi della circonvallazione, alle porte del centro di Bergamo, nel quartiere di Borgo Santa Caterina alla confluenza del tracciato della tranvia della Valle Seriana e del prossimo collegamento Teb della Valle Brembana.

L’opera sarà inaugurata ufficialmente il 21 novembre

«L’opera sarà “consegnata” ufficialmente alla città il prossimo 21 novembre – annuncia Fabio Bosatelli, presidente della Holding Polifin –. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto con

«Pensato per favorire la socializzazione e il benessere quotidiano, ChorusLife offrirà spazi e servizi per tutte le fasce d’età» questo progetto avveniristico, unico nel suo genere, ideato da mio padre e fortemente voluto da tutta la nostra famiglia che attraverso questa realizzazione ha inteso contribuire in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo del territorio e della sua comunità».

Il progetto, a firma dell’architetto Joseph Di Pasquale, rappresenta un vero e proprio “prototipo”, un modello innovativo di rigenerazione urbana basato su criteri di sostenibilità urbanistica, economica e sociale. Pensato per favorire la socializzazione e il benessere quotidiano, ChorusLife offrirà spazi e servizi per tutte le fasce d’età, inclusi giovani, famiglie e senior. Un nuovo luogo per la città dove vivere, abitare e socializzare.

Una veduta d’insieme di ChorusLife

L’imponente intervento ha bonificato e riqualificato 70.000 mq di territorio, lavori estesi a 150.000 mq includendo le opere infrastrutturali e di urbanizzazione – come l’atteso sovrappasso della circonvallazione dalla Valle Seriana e il collegamento con via Serassi – attraverso investimenti da parte della proprietà oltre quelli previsti dall’Accordo di Programma, tra cui la prossima realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo.

Il «quartiere intelligente» sarà fruibile attraverso aperture graduali degli spazi che saranno utilizzabili, via via, nei mesi successivi all’inaugurazione.

L’impatto economico di Chorus Life

Un particolare di un edificio di ChorusLife Gli investimenti ad oggi hanno generato un valore complessivo per il territorio che supera il miliardo di euro, impiegando oltre 2.000 persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, con una presenza media giornaliera in cantiere di 300 lavoratori. In prospettiva, ChorusLife creerà 500 nuovi posti di lavoro. Un aspetto rilevante, inoltre, riguarda gli approvvigionamenti e le forniture che, per l’80% dei casi, sono stati reperiti nel raggio di 50 chilometri.

«Con ChorusLife, Costim non ha semplicemente rigenerato un’area abbandonata, ma ha realizzato e sviluppato una visione urbanistica innovativa, in linea con i criteri europei di progresso e sostenibilità, realmente ESG compliant, che sarà presto patrimonio della città come luogo di condivisione e socializzazione», ha spiegato Davide Albertini Petroni, CEO di Costim.

Il progetto di ChorusLife

In ChorusLife apriranno un hotel quattro stelle superior (la più alta offerta alberghiera di Bergamo) di 107 camere con la prestigiosa insegna internazionale Radisson; un residence con 74 alloggi (primo progetto build-to-rent della città), piazze e spazi coperti caratterizzati da imponenti e spettacolari arcate strutturali, disegnate sempre dall’architetto Joseph Di Pasquale.

«Un tale investimento possa generare un impatto duraturo sul territorio, creando valore per la comunità» Attività commerciali e di ristorazione per oltre 10.000 mq; parcheggi sotterranei, una spa ed un centro wellness di 8.000 mq e un’ Arena polifunzionale di 5.000 posti con una capienza massima di 6.500 persone. ChorusLife disporrà, inoltre, di 15.000 metri quadrati di verde piantumato con alberi d’alto fusto e arbusti ben 4.000, attrezzato con tecnologie avanzate che lo renderanno energeticamente autosufficiente, con un risparmio previsto di 1.624 tonnellate di CO2 all’anno. Sono stati anche installati 57.900 metri quadrati di superfici impermeabilizzate atte a favorire la raccolta di 42.980 metri cubi d’acqua piovana all’anno.

Un particolare di ChorusLife Un particolare di un edificio di ChorusLife