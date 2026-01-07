Cimitero, nuovo impianto audio. «Potrà diffondere anche musiche»

«Signori, si chiude!». Qualcuno ancora ricorderà il custode del cimitero monumentale di Bergamo, inforcava la bicicletta per andare ad annunciare a pieni polmoni l’imminente chiusura dei cancelli, un rito che si è ripetuto fino agli anni Ottanta. Poi è arrivata la tecnologia, con messaggi registrati e l’interfono, un sistema che il Comune di Bergamo è pronto ad aggiornare, con un nuovo impianto che consentirà di «configurare messaggistica personalizzata, un’unità di controllo con microfono, un “media player” adattato a nuovi formati audio». Non solo annunci, ma anche la possibilità di diffondere un sottofondo musicale, in occasioni speciali, come le festività dei Morti.

«Questo strumento ci consentirà di informare i cittadini delle cose che succedono dentro il cimitero, anche le iniziative culturali» Un «update» tecnologico che, spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali Giacomo Angeloni, punta a migliorare il servizio al cittadino: «Oggi è ancora tutto manuale e dalla pandemia in avanti il sistema ha manifestato problemi tecnici che non sono riparabili, abbiamo quindi deciso di sostituirlo. Grazie al nuovo impianto sarà possibile avvertire i cittadini non solo della chiusura dei cancelli, ma anche dare altre informazioni utili. Penso ad esempio alle giornate particolarmente ventose, quando si raccomanderà agli utenti di stare attenti ai rami dei tanti alberi presenti al cimitero. Questo strumento ci consentirà di informare i cittadini delle cose che succedono dentro il cimitero, anche le iniziative culturali».