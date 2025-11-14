Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

Città Alta, incendio nella scuola: contributo di 100 euro per ogni studente

LA DECISIONE. Il Comune di Bergamo ha deciso di erogare un contributo straordinario di 100 euro per ogni studente che ha subito danni a causa dell’incendio del 4 giugno alla scuola secondaria di 1° grado Tasso in Città Alta.

L’incendio del 4 giugno 2025 che ha riguardato parte dell’impianto elettrico della scuola secondaria di 1° grado Tasso dell’Istituto Comprensivo Donadoni – succursale di Città Alta
Bergamo

La Giunta ha deliberato la concessione di contributo alle famiglie che hanno subito danni a causa dell’ incendio del 4 giugno 2025 che, ricordiamo, ha riguardato parte dell’impianto elettrico della scuola secondaria di 1° grado Tasso dell’Istituto Comprensivo Donadoni – succursale di Città Alta.

«L’evento accidentale di giugno scorso, che grazie alla tempestiva applicazione delle misure previste nel piano di gestione delle emergenze non ha procurato danni alle persone, ha però danneggiato e reso inutilizzabile gran parte dei materiali didattici e alcuni effetti personali.

Per sostenere le spese per l’acquisto di quanto andato perso o non recuperabile nell’incendio, l’Amministrazione ha valutato necessario ed opportuno riconoscere un contributo economico straordinario una tantum, pari a 100,00 euro, ad ogni studente coinvolto.» Spiega l’assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi.

L’importo complessivo della spesa è stimato in 10.400 euro. Le modalità di erogazione verranno comunicate direttamente ai destinatari.

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incendio
Istruzione
Scuola
Politica
Enti locali
Sociale
famiglia
Marzia Marchesi
Comune di Bergamo