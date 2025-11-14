Città Alta, incendio nella scuola: contributo di 100 euro per ogni studente

La Giunta ha deliberato la concessione di contributo alle famiglie che hanno subito danni a causa dell’ incendio del 4 giugno 2025 che, ricordiamo, ha riguardato parte dell’impianto elettrico della scuola secondaria di 1° grado Tasso dell’ Istituto Comprensivo Donadoni – succursale di Città Alta.

«L’evento accidentale di giugno scorso, che grazie alla tempestiva applicazione delle misure previste nel piano di gestione delle emergenze non ha procurato danni alle persone, ha però danneggiato e reso inutilizzabile gran parte dei materiali didattici e alcuni effetti personali.