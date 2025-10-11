Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 11 Ottobre 2025

Città Alta, «isola» verde in Piazza Angelini e stop alle auto. Nuovi parcheggi per residenti lungo le Mura

IL PROGETTO DEFINITIVO. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Angelini.

Redazione Web
Redazione Web
Il render di come sarà Piazza Angelini: approvato il progetto definitivo di restyling della piazza in Città Alta
Il render di come sarà Piazza Angelini: approvato il progetto definitivo di restyling della piazza in Città Alta

La «liberazione delle piazze» di Città Alta prosegue il suo percorso. Dopo piazza Mascheroni e piazza Cittadella, anche piazza Angelini si prepara a essere restituita alla fruizione dei cittadini, nell’ambito di una strategia di lungo periodo che mira - secondo Palazzo Frizzoni - a valorizzare il patrimonio urbano e a migliorare la qualità della vita nel cuore storico della città di Bergamo. Un processo che coniuga pedonalizzazione, tutela architettonica e attenzione ai residenti, proseguendo il disegno iniziato decenni fa e portato avanti dall’attuale Amministrazione comunale.

La trasformazione parte da tre scelte cardine, spiega in una nota il Comune di Bergamo: il completamento del parcheggio della Fara, struttura multipiano da 18 milioni di euro che ha liberato spazio in superficie; l’eliminazione degli stalli blu lungo il perimetro delle Mura, riservando la sosta ai residenti e ai lavoratori; infine, la progressiva pedonalizzazione delle principali piazze, realizzabile solo dopo aver garantito alternative di parcheggio e mobilità.

Il progetto definitivo

Con queste premesse, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Angelini, ultimo tassello del piano. Nato come intervento provvisorio, con un investimento iniziale di 100 mila euro, il progetto è stato ripensato alla luce di nuove esigenze tecniche e paesaggistiche. La cattiva conservazione della pavimentazione ha imposto un rifacimento completo, aprendo la strada a una soluzione più organica: un’unica grande «isola» verde, incassata nel terreno, con alberature ad alto fusto che dialogano con l’antico lavatoio e con gli altri spazi verdi del centro. È previsto anche un nuovo impianto di illuminazione con lampioni lungo il camminamento. L’avvio dei lavori è fissato per metà gennaio 2026, salvo modifiche in fase esecutiva.

Nuove misure per la sosta

Parallelamente, la Giunta ha approvato nuove misure sulla mobilità e la sosta, frutto di un percorso di confronto con i cittadini. Tra le principali novità: l’estensione della Ztl a via San Lorenzo, una regolamentazione più rigorosa per l’accesso alle strutture ricettive, una corsia dedicata agli utenti abituali della funicolare e controlli automatici per le operazioni di carico e scarico merci. Previsti anche una riduzione delle tariffe in un parcheggio in struttura e un potenziamento degli spazi per le moto durante il periodo estivo.

Con l’ultimo provvedimento, inoltre, i 125 permessi di sosta per i commercianti verranno progressivamente sostituiti da posti lungo le Mura, garantendo ai titolari agevolazioni simili a quelle dei residenti. Un passo ulteriore verso un equilibrio tra esigenze di mobilità e tutela dello spazio pubblico.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Ambiente
Risorse naturali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni