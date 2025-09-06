Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Settembre 2025

Città Alta, pronte le piscine del Seminario. Magnini: «Sono un gioiellino» - Le foto

TAGLIO DEL NASTRO. Corsi al via da lunedì 8 settembre: piscina e sala fitness. La festa con il nuotatore Filippo Magnini.

Diana Noris
Diana Noris
L’inaugurazione delle piscine del Seminario in Città Alta con la presenza di Filippo Magnini
L’inaugurazione delle piscine del Seminario in Città Alta con la presenza di Filippo Magnini
(Foto di Colleoni)

Sono state inaugurate nella mattinata di sabato 6 settembre le piscine del Seminario di Città Alta, operative da lunedì 8 con oltre 50 corsi settimanali e nuoto libero , con apertura, tre giorni alla settimana, alle 6.30 del mattino, così da consentire anche ai lavoratori di fare due bracciate prima di entrare in ufficio. Presente al taglio del nastro il Vicario Generale della Diocesi di Bergamo Mons. Davide Pelucchi, il direttore del Seminario Don Gustavo Bergamelli, l’ assessore allo Sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, il Ceo di Aquamore Paolo Calvi e il testimonial Aquamore Filippo Magnini. «Sono un gioiellino. Anche io ho iniziato a nuotare in una struttura così, piccola ma ben fatta. Sono sicuro che tornerà a splendere» ha dichiarato Magnini.

Convenzione con il parcheggio

La piscina, chiusa dal 2020, è stata riaperta grazie alla sinergia messa in atto dal Comune di Bergamo, dal Seminario e da Aquamore. Il Centro è stato oggetto di un significativo investimento di circa mezzo milione di euro per l’efficientamento energetico, che ha coinvolto in particolare gli impianti di riscaldamento e trattamento dell’acqua, cui hanno contribuito con 250.000 euro ciascuno il Seminario e il Comune di Bergamo.

Aquamore ha completato il centro con altri 100.000 euro circa di investimento per la modernizzazione della hall, degli spogliatoi, della vasca (di 25 metri per 10 metri, con profondità variabile tra 1,20 e 3,20 metri) e della sala fitness.Per alleggerire il costo della sosta, Aquamore ha stretto un accordo con il parcheggio Sant’Alessandro (accanto alla funicolare di San Vigilio) con uno sconto del 30 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
Scuola
Arte, cultura, intrattenimento
Fotografia
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
Investimenti
Filippo Magnini
Marcella Messina
Paolo Calvi
Davide Pelucchi
Diana Noris
gustavo bergamelli