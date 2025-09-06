Città Alta, pronte le piscine del Seminario. Magnini: «Sono un gioiellino» - Le foto

Sono state inaugurate nella mattinata di sabato 6 settembre le piscine del Seminario di Città Alta, operative da lunedì 8 con oltre 50 corsi settimanali e nuoto libero , con apertura, tre giorni alla settimana, alle 6.30 del mattino, così da consentire anche ai lavoratori di fare due bracciate prima di entrare in ufficio. Presente al taglio del nastro il Vicario Generale della Diocesi di Bergamo Mons. Davide Pelucchi, il direttore del Seminario Don Gustavo Bergamelli, l’ assessore allo Sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, il Ceo di Aquamore Paolo Calvi e il testimonial Aquamore Filippo Magnini. «Sono un gioiellino. Anche io ho iniziato a nuotare in una struttura così, piccola ma ben fatta. Sono sicuro che tornerà a splendere» ha dichiarato Magnini.

Convenzione con il parcheggio

La piscina, chiusa dal 2020, è stata riaperta grazie alla sinergia messa in atto dal Comune di Bergamo, dal Seminario e da Aquamore. Il Centro è stato oggetto di un significativo investimento di circa mezzo milione di euro per l’efficientamento energetico, che ha coinvolto in particolare gli impianti di riscaldamento e trattamento dell’acqua, cui hanno contribuito con 250.000 euro ciascuno il Seminario e il Comune di Bergamo.