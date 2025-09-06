Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Settembre 2025
Città Alta, pronte le piscine del Seminario. Magnini: «Sono un gioiellino» - Le foto
TAGLIO DEL NASTRO. Corsi al via da lunedì 8 settembre: piscina e sala fitness. La festa con il nuotatore Filippo Magnini.
Sono state inaugurate nella mattinata di sabato 6 settembre le piscine del Seminario di Città Alta, operative da lunedì 8 con oltre 50 corsi settimanali e nuoto libero , con apertura, tre giorni alla settimana, alle 6.30 del mattino, così da consentire anche ai lavoratori di fare due bracciate prima di entrare in ufficio. Presente al taglio del nastro il Vicario Generale della Diocesi di Bergamo Mons. Davide Pelucchi, il direttore del Seminario Don Gustavo Bergamelli, l’ assessore allo Sport del Comune di Bergamo Marcella Messina, il Ceo di Aquamore Paolo Calvi e il testimonial Aquamore Filippo Magnini. «Sono un gioiellino. Anche io ho iniziato a nuotare in una struttura così, piccola ma ben fatta. Sono sicuro che tornerà a splendere» ha dichiarato Magnini.
Convenzione con il parcheggio
La piscina, chiusa dal 2020, è stata riaperta grazie alla sinergia messa in atto dal Comune di Bergamo, dal Seminario e da Aquamore. Il Centro è stato oggetto di un significativo investimento di circa mezzo milione di euro per l’efficientamento energetico, che ha coinvolto in particolare gli impianti di riscaldamento e trattamento dell’acqua, cui hanno contribuito con 250.000 euro ciascuno il Seminario e il Comune di Bergamo.
Aquamore ha completato il centro con altri 100.000 euro circa di investimento per la modernizzazione della hall, degli spogliatoi, della vasca (di 25 metri per 10 metri, con profondità variabile tra 1,20 e 3,20 metri) e della sala fitness.Per alleggerire il costo della sosta, Aquamore ha stretto un accordo con il parcheggio Sant’Alessandro (accanto alla funicolare di San Vigilio) con uno sconto del 30 per cento.
