Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026

Città Alta, sulla Corsarola il cantiere peri i sottoservizi prosegue fino a maggio

I LAVORI. Riprende il 13 gennaio il cantiere, le modifiche alla circolazione fino al 16 maggio.

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I lavori ai sottoservizi sulla Corsarola in Città Alta che dureranno fino al 16 maggio
I lavori ai sottoservizi sulla Corsarola in Città Alta che dureranno fino al 16 maggio

Dopo la pausa delle festività natalizie, il cantiere per il rifacimento dei sottoservizi lungo la Corsarola in Città Alta riprende martedì 13 gennaio e durerà fino al 16 maggio (con un’interruzione durante le festività pasquali) con più di una modifica per chi può transitare nella Ztl interna del centro storico. «Entro maggio contiamo di chiudere il secondo lotto dei lavori – spiega Ferruccio Rota, assessore ai lavori Pubblici - con l’obiettivo di non interferire troppo con i flussi turistici. L’intervento prevede la riqualificazione di via Colleoni, sostituendo in particolare la rete del gas e dell’acqua, rifacendo contestualmente la pavimentazione in porfido».

Ecco cosa cambierà con l’ordinanza

Alcune modifiche alla sosta, come in via Salvecchio, tra il civico 2 e via Colleoni e in piazza Mascheroni sul lato opposto al civico 1 e in piazza Mercato del Fieno lungo il lato adiacente a via San Lorenzo, viene introdotto il divieto di sosta permanente con rimozione forzata (salvo carico-scarico merci, sosta massima di 60 minuti). In Piazza Vecchia sarà realizzata un’area di cantiere, mentre in via Colleoni, tra via Salvecchio e vicolo Aquila Nera, divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Nel tratto compreso tra via Rivola e vicolo Aquila Nera, divieto di transito. Cambia quindi la viabilità interna, con il doppio senso di circolazione in via Gombito tra vicolo Aquila Nera e via Mario Lupo, con obbligo di entrata e uscita verso la via San Lorenzo. Sempre in vicolo Aquila Nera dove si incontra con Piazza Vecchia, obbligo di svolta a sinistra, mentre in via Rivola viene istituito il doppio senso di circolazione, con obbligo di entrata e uscita verso via San Lorenzo. Divieto di sosta permanente anche in via Lupo e piazza Giuliani, con l’istituzione del doppio senso di circolazione. Scendendo da via Salvecchio, all’incrocio con via Colleoni, obbligo di svolta a sinistra (ad eccezione dei frontisti), mentre in vicolo Ghiacciaia obbligo di proseguire verso via Tassis.

Autorizzazioni e permessi temporanei per i residenti

Viste le diffuse modifiche alla viabilità, il Comune annuncia che «i residenti e i domiciliati nei tratti di strada chiusi al transito veicolare, già in possesso di autorizzazione al transito nel centro storico, potranno chiedere ad Atb Mobilità un permesso temporaneo della validità di 30 giorni (eventualmente rinnovabili) e a costo zero, per parcheggiare i propri veicoli sia nel centro storico che lungo il viale delle Mura, inviando una mail a [email protected] con nominativo, codice fiscale e targa del veicolo».

