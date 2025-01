Città Alta, via ai lavori sulla Corsarola: si procederà a tappe

Il progetto dei lavori sulla Corsarola

Il cantiere promosso dal Comune un secondo lotto da 600mila euro , andrà avanti per tutto l’anno, per fasi. La prima ha preso il via giovedì, lavori che si chiuderanno entro la fine di marzo , con la stagione del turismo in ripartenza.

Le modifiche alla viabilità

Ecco le modifiche alla viabilità fino al 30 marzo: via Colleoni chiusa al traffico di tutti i mezzi tra via Salvecchio e Tassis. In via Salvecchio, tra il civico 4 e via Colleoni, restringimento a vista della carreggiata con divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Chi proviene da via Salvecchio dovrà svoltare a sinistra, verso piazza Mascheroni, chi da piazza Vecchia, dovrà svoltare a destra, in via Tassis. Previste altre due modifiche: in vicolo Ghiaccia (all’incrocio con via Colleoni) obbligo di proseguire diritto (direzione di via Tassis) e in via Lupo doppio senso di circolazione.