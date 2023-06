Codice della strada, ok dal Governo: patente sospesa per chi guida col cellulare o è positivo al test rapido antidroga

Il Consiglio dei Ministri martedì 27 giugno ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della strada. Sarà tolleranza zero per chi guida sotto l’effetto di alcol o droge, ma anche per chi usa il cellulare. Prevista anche una stretta ai neopatentati: non potranno guidare supercar per i primi tre anni, il limite attuale è di un anno. Misura, questa, introdotta sulla scia del drammatico incidente di Roma che ha coinvolto i giovani youtuber. Nel nuovo codice entrano poi norme per i monopattini e per la sicurezza dei ciclisti. L’obiettivo è coniugare sanzioni e prevenzione. È prevista anche una delega al Mit per rivedere l’intero sistema di multe e sanzioni stradali.