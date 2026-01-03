Colpisce con un calcio il cane antidroga: arrestato

È stato arrestato la notte di Capodanno dopo aver venduto, in piazzale Alpini 10 euro di hashish a un altro straniero davanti agli uomini della polizia locale, impegnati nei controlli per i festeggiamenti. Per cercare di scappare, un uomo, classe 1998, di origine marocchina, ha pure sferrato un calcio al cane antidroga Tenai , che lo aveva «puntato» indicando così al conduttore che l’uomo aveva della sostanza stupefacente. Infatti lo straniero aveva 64,84 grammi di hashish. In aula, ha negato ogni addebito. Arresto convalidato, il tribunale ha disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia, rilasciando inoltre il nulla osta all’espulsione. Procedimento aggiornato all’udienza del 23 febbraio.

Come detto, l’arresto è stato eseguito la notte di Capodanno. La Polizia locale era impegnata in piazzale Alpini per garantire, insieme alle altre forze dell’ordine, la sicurezza di chi voleva festeggiare. Verso le 23.30 sono stati notati due stranieri e, soprattutto, è stato visto uno scambio sospetto. Gli agenti della Locale si sono quindi avvicinati ai due insieme al cane Tenai, che ha subito puntato l’uomo, risultato poi già gravato da un precedente per spaccio. Il 27enne ha sferrato un calcio contro Tenai, per poi cercare di scappare. Bloccato dagli uomini della Polizia locale, ha tentato di colpire anche loro con dei calci, ma è finito in manette. Nonostante i tentativi di liberarsi della droga che aveva addosso, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi 65 grammi. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. L’altro straniero, che aveva un piccolo pezzetto di sostanza, ha ammesso che l’aveva appena acquistato dal marocchino, pagandolo 10 euro. L’arresto è stato convalidato e per lui è stato disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia.