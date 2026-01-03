Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 03 Gennaio 2026

Colpisce con un calcio il cane antidroga: arrestato

PIAZZALE ALPINI. Marocchino di 28 anni bloccato dalla polizia locale con 64 grammi di hashish la notte di Capodanno.

Alessandra Loche
Alessandra Loche

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il cane Tenai con il conduttore
Il cane Tenai con il conduttore

È stato arrestato la notte di Capodanno dopo aver venduto, in piazzale Alpini 10 euro di hashish a un altro straniero davanti agli uomini della polizia locale, impegnati nei controlli per i festeggiamenti. Per cercare di scappare, un uomo, classe 1998, di origine marocchina, ha pure sferrato un calcio al cane antidroga Tenai, che lo aveva «puntato» indicando così al conduttore che l’uomo aveva della sostanza stupefacente. Infatti lo straniero aveva 64,84 grammi di hashish. In aula, ha negato ogni addebito. Arresto convalidato, il tribunale ha disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia, rilasciando inoltre il nulla osta all’espulsione. Procedimento aggiornato all’udienza del 23 febbraio.

Come detto, l’arresto è stato eseguito la notte di Capodanno. La Polizia locale era impegnata in piazzale Alpini per garantire, insieme alle altre forze dell’ordine, la sicurezza di chi voleva festeggiare. Verso le 23.30 sono stati notati due stranieri e, soprattutto, è stato visto uno scambio sospetto. Gli agenti della Locale si sono quindi avvicinati ai due insieme al cane Tenai, che ha subito puntato l’uomo, risultato poi già gravato da un precedente per spaccio. Il 27enne ha sferrato un calcio contro Tenai, per poi cercare di scappare. Bloccato dagli uomini della Polizia locale, ha tentato di colpire anche loro con dei calci, ma è finito in manette. Nonostante i tentativi di liberarsi della droga che aveva addosso, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi 65 grammi. È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. L’altro straniero, che aveva un piccolo pezzetto di sostanza, ha ammesso che l’aveva appena acquistato dal marocchino, pagandolo 10 euro. L’arresto è stato convalidato e per lui è stato disposto il divieto di dimora in Bergamo e provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Polizia Locale