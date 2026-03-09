Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Marzo 2026

Consigliere di parità, i sindacati: «Rischio arretramento delle tutele»

L’ALLARME. Cgil, Cisl e Uil Lombardia esprimono forte preoccupazione per lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo per il recepimento della direttiva europea sulla parità di trattamento.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’Osservatorio provinciale sulle discriminazioni di genere
L’Osservatorio provinciale sulle discriminazioni di genere

bERGAMO

Il provvedimento prevede infatti la soppressione delle consigliere di parità regionali e territoriali, con il trasferimento delle loro competenze a un nuovo organismo centrale con sede a Roma.

La preoccupazione dei sindacati

Secondo i sindacati, la scelta rischia di indebolire il sistema di tutela contro le discriminazioni nel lavoro, eliminando presidi territoriali che negli anni hanno rappresentato un punto di riferimento concreto per lavoratrici e lavoratori.

In Lombardia, nonostante risorse spesso limitate, le consigliere di parità regionali e territoriali hanno svolto un ruolo importante di ascolto, consulenza e accompagnamento, oltre a promuovere iniziative per la parità di genere. In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil sono stati organizzati momenti di formazione, convegni e accordi territoriali per contrastare le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

Il nodo del decreto e il rischio di ridurre le tutele

Come segnalato anche dalle stesse consigliere di parità, lo schema di decreto prevede solo la possibilità e non l’obbligo di istituire articolazioni territoriali del nuovo organismo nazionale. Una scelta che, secondo i sindacati, potrebbe ridurre il livello di protezione attualmente garantito.

Il provvedimento rischierebbe inoltre di entrare in contrasto con la Direttiva Ue 2024/1500, che stabilisce come il recepimento delle norme europee non possa comportare un arretramento delle tutele contro le discriminazioni. Una situazione che potrebbe esporre l’Italia anche al rischio di una procedura di infrazione.

La richiesta: mantenere una presenza sui territori

Cgil, Cisl e Uil Lombardia sostengono quindi le osservazioni avanzate dalle consigliere di parità e chiedono al Governo di rivedere il provvedimento, garantendo una presenza effettiva sul territorio e valorizzando l’esperienza maturata negli anni.

«La parità nel lavoro e il contrasto alle discriminazioni – sottolineano i sindacati – non possono essere gestiti solo da un organismo centrale, ma richiedono un presidio operativo diffuso e vicino alle lavoratrici e ai lavoratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Politica
politica interna
Lavoro
Legislazione Lavoro
Sociale
Questioni sociali (generico)
governo
cgil
CISL
Uil Lombardia