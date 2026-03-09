Consigliere di parità, i sindacati: «Rischio arretramento delle tutele»

La preoccupazione dei sindacati

Secondo i sindacati, la scelta rischia di indebolire il sistema di tutela contro le discriminazioni nel lavoro , eliminando presidi territoriali che negli anni hanno rappresentato un punto di riferimento concreto per lavoratrici e lavoratori.

In Lombardia, nonostante risorse spesso limitate, le consigliere di parità regionali e territoriali hanno svolto un ruolo importante di ascolto, consulenza e accompagnamento, oltre a promuovere iniziative per la parità di genere. In collaborazione con Cgil, Cisl e Uil sono stati organizzati momenti di formazione, convegni e accordi territoriali per contrastare le discriminazioni nei luoghi di lavoro.