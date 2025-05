Consiglio comunale in memoria di Papa Francesco. Il Vescovo sull’uccisione di Riccardo Claris: avvertiamo un forte senso di responsabilità

L’intervento della sindaca

«Papa Francesco è stato una guida e un riferimento per credenti e non», ha detto nel suo intervento in aula la sindaca Elena Carnevali. «Un simbolo universale di umanità, che ha profondamente segnato il nostro tempo e le nostre coscienze. Ha testimoniato con radicalità e chiarezza valori fondamentali come la pace, il dialogo tra culture e popoli, la dignità delle persone, la giustizia sociale, l’attenzione agli ultimi».

Il legame con Papa Giovanni XXIII

Il ricordo del Vescovo

Monsignor Beschi ha ricordato la biografia di Bergoglio, sottolineando i «numerosi appelli per la pace degli ultimi anni, chiedendo con insistenza di perseguire la via dell’incontro, del dialogo, del disarmo. Il filo conduttore della sua missione è stata la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, dalle porte sempre aperte».

Il rapporto con i bergamaschi

Ha poi sottolineato le parole di Francesco dedicate ai bergamaschi. Come nel 2013, quando ha accolto il pellegrinaggio della Diocesi in occasione del 50esimo anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII: «In quell’occasione ricordò di come nei giorni della scomparsa di Roncalli si diffuse un’enorme commozione, con piazza San Pietro trasformata in un santuario a cielo aperto per accogliere migliaia di fedeli, di giorno e di notte. E disse “cari bergamaschi, voi siete giustamente orgogliosi del ’Papa buono’, luminoso esempio della fede e delle virtù di intere generazioni di cristiani della vostra terra. Custodite il suoi spirito, non abbiate paura dei rischi, come lui non ha avuto paura”».