Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Marzo 2026

Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crack

I FERMI. Operazione antidroga della polizia locale tra via San Giorgio e la stazione ferroviaria in città.

Bergamo

Tre persone arrestate e oltre cento dosi di droga sequestrate. È il bilancio di un’operazione di contrasto allo spaccio condotta nel pomeriggio di martedì 3 marzo dalla polizia locale di Bergamo in due diverse zone della città.

Il primo intervento è scattato nei pressi di via San Giorgio, dove gli agenti impegnati in un servizio di osservazione hanno notato movimenti sospetti nel parcheggio dietro una struttura ricettiva. Gli operatori hanno documentato una presunta cessione di droga: una donna ha consegnato un involucro a un uomo che lo ha subito rivenduto a un acquirente in cambio di denaro. Il compratore è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di una dose di crack appena acquistata.

119 dosi di crack pronte per la vendita

Con il supporto di un’altra pattuglia e dell’unità cinofila, gli agenti hanno quindi controllato i due presunti spacciatori. Durante l’intervento uno dei soggetti ha tentato di liberarsi di un involucro con ulteriori dosi, immediatamente recuperato dagli operatori.

La perquisizione ha permesso di sequestrare 119 dosi di crack già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Arrestati un cittadino guineano 28 anni, e una cittadina italiana classe di 27, trasferiti nel carcere di Bergamo su disposizione del pubblico ministero.

Spaccio vicino alla stazione: arrestato 28enne

La seconda operazione si è svolta nell’area tra piazzale Marconi e viale Papa Giovanni XXIII, vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto e fermato uno dei due uomini coinvolti.

Durante il controllo è stata trovata cocaina, mentre la successiva perquisizione ha portato al sequestro di poco più di 13 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti.

L’uomo, un cittadino marocchino di 28 anni con precedenti per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il giudice, nell’udienza con rito direttissimo del 4 marzo, ha disposto il divieto di dimora in città e provincia di Bergamo con obbligo di firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
cittadino marocchino
Polizia locale di Bergamo