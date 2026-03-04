Controlli antidroga, a Bergamo tre arresti e sequestrate 100 dosi di crack

Tre persone arrestate e oltre cento dosi di droga sequestrate. È il bilancio di un’operazione di contrasto allo spaccio condotta nel pomeriggio di martedì 3 marzo dalla polizia locale di Bergamo in due diverse zone della città.

Il primo intervento è scattato nei pressi di via San Giorgio, dove gli agenti impegnati in un servizio di osservazione hanno notato movimenti sospetti nel parcheggio dietro una struttura ricettiva. Gli operatori hanno documentato una presunta cessione di droga: una donna ha consegnato un involucro a un uomo che lo ha subito rivenduto a un acquirente in cambio di denaro. Il compratore è stato fermato poco dopo e trovato in possesso di una dose di crack appena acquistata.

119 dosi di crack pronte per la vendita

Con il supporto di un’altra pattuglia e dell’unità cinofila, gli agenti hanno quindi controllato i due presunti spacciatori. Durante l’intervento uno dei soggetti ha tentato di liberarsi di un involucro con ulteriori dosi, immediatamente recuperato dagli operatori.

La perquisizione ha permesso di sequestrare 119 dosi di crack già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Arrestati un cittadino guineano 28 anni, e una cittadina italiana classe di 27, trasferiti nel carcere di Bergamo su disposizione del pubblico ministero.

Spaccio vicino alla stazione: arrestato 28enne

La seconda operazione si è svolta nell’area tra piazzale Marconi e viale Papa Giovanni XXIII, vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto e fermato uno dei due uomini coinvolti.

Durante il controllo è stata trovata cocaina, mentre la successiva perquisizione ha portato al sequestro di poco più di 13 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti.