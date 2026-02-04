Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Controlli antidroga nelle aree scolastiche di Bergamo: rafforzate le attività di prevenzione

L’OPERAZIONE. Controlli nei pressi degli istituti scolastici secondari di Bergamo. Coinvolti circa 50 studenti: nessuna sostanza stupefacente o oggetto pericoloso è stato trovato.

Proseguono a Bergamo le attività di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Nella mattinata di lunedì 3 febbraio il personale della Squadra Mobile della Questura,in abiti civili, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle aree adiacenti e lungo le principali vie di accesso di alcuni istituti scolastici secondari del territorio.

Sicurezza e prevenzione

L’operazione rientra in un più ampio piano di sicurezza volto a garantire ambienti scolastici protetti e a rafforzare la presenza delle istituzioni nei luoghi frequentati quotidianamente dagli studenti. I controlli si sono svolti in modo discreto e capillare, nel pieno rispetto delle procedure previste e senza creare disagi alle attività didattiche.

L’esito è stato negativo: non sono state rinvenute sostanze stupefacenti né oggetti atti ad offendere

Nel corso dell’intervento sono stati controllati circa 50 studenti, che hanno collaborato con gli operatori. L’esito è stato negativo: non sono state rinvenute sostanze stupefacenti né oggetti atti ad offendere.

«Pur in assenza di illeciti, l’operazione ha rappresentato un importante momento di prevenzione e sensibilizzazione, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza e a ribadire la costante attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, anche come efficace strumento di deterrenza» fa sapere la Questura. Analoghe attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, in particolare nelle vicinanze delle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e prevenire comportamenti a rischio.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
politica interna
Delinquenza giovanile
Questura