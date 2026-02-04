Controlli antidroga nelle aree scolastiche di Bergamo: rafforzate le attività di prevenzione

Proseguono a Bergamo le attività di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Nella mattinata di lunedì 3 febbraio il personale della Squadra Mobile della Questura,in abiti civili, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle aree adiacenti e lungo le principali vie di accesso di alcuni istituti scolastici secondari del territorio.

Sicurezza e prevenzione

L’operazione rientra in un più ampio piano di sicurezza volto a garantire ambienti scolastici protetti e a rafforzare la presenza delle istituzioni nei luoghi frequentati quotidianamente dagli studenti. I controlli si sono svolti in modo discreto e capillare, nel pieno rispetto delle procedure previste e senza creare disagi alle attività didattiche.

L’esito è stato negativo: non sono state rinvenute sostanze stupefacenti né oggetti atti ad offendere Nel corso dell’intervento sono stati controllati circa 50 studenti, che hanno collaborato con gli operatori. L’esito è stato negativo: non sono state rinvenute sostanze stupefacenti né oggetti atti ad offendere.