Controlli interforze in centro a Bergamo: 6 sanzioni. In campo anche i cani antidroga

Controlli antidroga

Anche grazie al fiuto del cane della Polizia locale, quattro sono state le sanzioni amministrative elevate per detenzione ai fini personali di hashish e marijuana per un totale di 9 grammi. Altri 9 grammi di droga sono poi stati sequestrati a carico di ignoti perché trovati abbandonati o in altri nascondigli. Un’altra sanzione è stata elevata per violazione del foglio di via da Bergamo e infine un uomo è stato sanzionato per porto abusivo di coltello. I servizi continueranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni.

Un blitz la scorsa settimana

L’ultimo blitz congiunto era stato venerdì scorso e aveva visto in campo le Volanti della polizia di Stato, i carabinieri, la Polizia locale e la Guardia di finanza nelle zone di via Novelli, Paglia e stazione. Erano state controllate 94 persone e notificato un Daspo urbano e un avviso orale, mentre altre 67 erano state controllate nella giornata di giovedì con un denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Servizi ormai quotidiani che fanno seguito alle disposizioni del prefetto per una maggiore incisività dei controlli, in particolare sulle armi bianche di cui troppi giovani, italiani e stranieri, sono in possesso.