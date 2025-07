Controlli in un supermercato etnico: 16.500 euro di multa e 35kg di alimenti sequestrati

Stazione: 18 persone controllate

Il 9 luglio, l’azione si è focalizzata sulla zona della stazione ferroviaria e dell’autostazione di Bergamo, aree spesso interessate da episodi di microcriminalità. I Carabinieri delle Stazioni di Bergamo Bassa, Bergamo Principale e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato 18 persone, 9 delle quali già note alle forze dell’ordine . Una persona è stata denunciata in stato di libertà per violazioni della normativa sull’immigrazione.

Sequestri in un supermercato etnico

Nel corso dell’attività, è intervenuto anche il Nucleo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Orio al Serio, specializzato nella lotta alle frodi nel settore alimentare. Durante un’ispezione in un noto supermercato etnico, sono state riscontrate violazioni per un totale di 16.500 euro. I militari hanno sequestrato 35 kg di alimenti privi di tracciabilità e 40 confezioni con etichette non conformi.