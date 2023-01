Corsa ai Caf per fare l’Isee: agende piene. «Caccia ai bonus, è l’effetto del carovita»

Vecchi e nuovi bonus, ma anche la crisi che morde e la corsa a un sussidio. Tutti a caccia dell’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente ormai entrato nelle abitudini dei bergamaschi. Ma con numeri sempre in crescita: nei principali Caf le agende di gennaio e febbraio sono già piene, con una ulteriore tendenza alla crescita rispetto ad anni recenti in cui la mole di richieste era già incrementata di parecchio. In filigrana c’è anche un segnale della difficile congiuntura economica, con la richiesta di aiuti per cui è richiesto proprio l’Isee.