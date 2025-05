«Così abbiamo visto morire Riccardo»

«Stavamo parlando con una parente di quel ragazzo (la mamma di Jacopo De Simone, il 18enne arrestato per l’omicidio di Riccardo Claris, scesa in strada per placare gli animi, ndr), il gruppetto che ci aveva provocato al bar non c’era più e la situazione sembrava essersi calmata. Noi stavamo per andarcene, quando qualcuno ha gridato “Ha una lama, ha una lama!”. In quel momento mi sono voltato e ho visto quel tipo (De Simone, ndr), sbucato da chissà dove, con un coltello in mano. Riccardo era già a terra, colpito alla schiena. Era accanto a me, questione di centimetri e di secondi e al suo posto potevo esserci io. Ho tentato di tamponargli la ferita alla schiena, ho provato disperatamente a rianimarlo prima che arrivassero i soccorsi. Purtroppo non c’è stato nulla da fare».