Costi alti e lunghe attese: il 6,8% dei cittadini rinuncia a cure sanitarie

Il bisogno c’è, eppure quella visita o quell’esame medico non viene fatto. Lo si salta perché non si riesce a prenotarlo, perché l’attesa sfianca, oppure perché occorrerebbe andare privatamente ma i costi sono troppo alti e non ce li si può permettere. Oltre il caleidoscopio di motivi, c’è un dato: in Lombardia – e dunque verosimilmente anche in Bergamasca – il 6,8% dei cittadini ha «rinunciato a prestazioni sanitarie necessarie».

L’Italia si è «rimescolata»

Il calcolo è relativo al 2022 e viene dall’Istat, che ha passato in rassegna le regioni del Paese: la media nazionale si attesta al 7%, la Lombardia è sostanzialmente in linea (leggermente al di sotto, per due decimi percentuali). È però una classifica per certi versi sorprendente, perché l’Italia non è spaccata nella maniera più consueta, ma Nord e Sud sono rimescolati: in testa alla graduatoria c’è la Sardegna, dove ha rinunciato il 12,3% della popolazione, seguita dal 9,6% del Piemonte, mentre in coda – cioè è la regione più virtuosa – c’è la Campania, dove ha rinunciato solo il 4,7% della popolazione, e poi il Trentino-Alto Adige (5,3%).

Marinoni: «Sistema a rischio»

«Che ci sia una quota significativa della popolazione che rinuncia alle cure non è sorprendente», sospira Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo: «Alla base c’è un discorso generale sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: o ci si mette mano, potenziandolo e investendo nuove risorse, o si scivolerà verso modelli diversi, ben più gravosi e rischiosi per i cittadini. Gli scenari sono questi».

Guido Marinoni E sarebbero scenari, se realizzati, totalmente diversi da quel sistema che a partire dal 1978 – con l’istituzione in Italia del Servizio sanitario nazionale – ha garantito, almeno nei princìpi, un sistema universalistico e gratuito: «O si sta sulla fiscalità generale, quindi continuando ad assicurare un servizio sanitario garantito dal pagamento delle tasse da parte di tutti, o si potrebbe scivolare in un sistema assicurativo puro – è l’allarme di Marinoni -. Il limite di questo modello, stile Stati Uniti, è ovviamente che è estremamente costoso, oltre che orientato alle diseguaglianze. Anche le famiglie di reddito medio – conclude – rischierebbero di non poterselo permettere, l’aumento dei costi sarebbe insostenibile. Dunque c’è una sola alternativa: rimanere sulla fiscalità generale, nell’interesse di tutti». E facendo sì che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, aumenti gli investimenti: «Occorre adeguare la spesa – rimarca Marinoni -. Sistemi sanitari come quello inglese spendono circa 20 miliardi di euro più dell’Italia e sono comunque in difficoltà. Paesi come Germania e Francia, con un modello mutualistico, spendono 40-50 miliardi l’anno più dell’Italia e vanno meglio. Non dimentichiamo poi che in Italia c’è una grande asimmetria tra privati accreditati e parte pubblica, con una differenza molto evidente anche nei rapporti di forza in sede di governance del sistema».

Il post-Covid

In fatto di rinuncia a visite ed esami, si scorge ancora l’onda lunga della pandemia Covid e di un sistema che giocoforza era stato congestionato da un’emergenza sanitaria senza precedenti. Nel 2020 in tutta la Lombardia aveva rinunciato alle cure il 10% dei cittadini e nel 2021 si era saliti a una percentuale del 12,2%. Erano gli anni degli ospedali sotto stress per i ricoveri (prima) e per la campagna vaccinale (poi): ora si è appunto scesi al 6,8%, ma secondo l’Istat non si è ancora tornati ai livelli pre-Covid, visto che nel 2017-2018 aveva rinunciato «solo» il 5,4-5,6% della popolazione. «Ben vengano le risorse in più per tagliare le liste d’attesa e recuperare l’arretrato – commenta Marinoni -, ma servono scelte più macroscopiche sia in termini di finanziamento sia in termini di gestione del sistema».

«Incide la crisi economica»