Covid, il dolore di chi è rimasto: «Nel ricordo dei nostri cari la forza di andare avanti»

Non c’è famiglia che tre anni fa non sia stata travolta dalla pandemia. Il dolore non passa, l’assenza pesa, ma la vita con i suoi cambiamenti dà forza. «Si può e si deve andare avanti. O ci si lascia andare o, con tanta buona volontà, ci si rimbocca le maniche e ci si rimette in moto», Roberto Cortesi prova a spiegare come si è rialzato. Il 15 marzo 2020, nello tsunami del Covid, ha perso la moglie Ivana Valoti, ostetrica dell’ospedale di Alzano , conosciuta in tutta la Valle Seriana per la sua dedizione. Un amore che sboccia adolescente all’oratorio di Nembro, il loro paese. Ivana già studiava per realizzare il suo sogno: diventare ostetrica. Metà vita insieme, e poi il virus a separarli, troppo presto: lei aveva 58 anni, lui due in meno. «Sì, è stato un colpo di fulmine», Roberto ricorda il primo incontro, perdendo il conto di quanti bambini Ivana ha fatto nascere dopo: «Un’infinità».