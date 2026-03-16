Covid, sei anni dopo. Mercoledì il ricordo al cimitero con il ministro Zangrillo
IL PROGRAMMA. A sei anni dalla pandemia, che ha lasciato un segno indelebile, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid-19, con la giornata nazionale di commemorazione del 18 marzo.
Il momento centrale, nel programma promosso dal Comune e aperto a tutta la cittadinanza, sarà mercoledì 18 marzo al cimitero monumentale. Dalle 10 lettura della preghiera di Ernesto Olivero da parte degli studenti del liceo Mascheroni , riflessione e benedizione a cura del Vicario generale della Diocesi monsignor Davide Pelucchi e deposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle vittime. A seguire interventi istituzionali, con accompagnamento musicale del Conservatorio Donizetti: interverranno, tra le autorità, la sindaca Elena Carnevali e il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.
Alle 12,30 al Bosco della Memoria nel parco della Trucca deposizione di una corona di fiori con interventi musicali degli studenti dell’Istituto Muzio. Da martedì 17 a domenica sul Sentierone mostra fotografica «Primavera» di Lorenzo Zelaschi in dialogo con la documentazione fotografica del personale del cimitero. Si potrà ascoltare il podcast «La memoria è oggi», a cura di Fabiana Tinaglia. Infine sabato alle 21 concerto all’auditorium Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni, a cura dell’Associazione bergamasca bande musicali.
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