Covid, sei anni dopo. Mercoledì il ricordo al cimitero con il ministro Zangrillo

Il momento centrale, nel programma promosso dal Comune e aperto a tutta la cittadinanza, sarà mercoledì 18 marzo al cimitero monumentale. Dalle 10 lettura della preghiera di Ernesto Olivero da parte degli studenti del liceo Mascheroni , riflessione e benedizione a cura del Vicario generale della Diocesi monsignor Davide Pelucchi e deposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle vittime. A seguire interventi istituzionali, con accompagnamento musicale del Conservatorio Donizetti: interverranno, tra le autorità, la sindaca Elena Carnevali e il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.