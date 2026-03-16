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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Marzo 2026

Covid, sei anni dopo. Mercoledì il ricordo al cimitero con il ministro Zangrillo

IL PROGRAMMA. A sei anni dalla pandemia, che ha lasciato un segno indelebile, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid-19, con la giornata nazionale di commemorazione del 18 marzo.

Il momento centrale, nel programma promosso dal Comune e aperto a tutta la cittadinanza, sarà mercoledì 18 marzo al cimitero monumentale. Dalle 10 lettura della preghiera di Ernesto Olivero da parte degli studenti del liceo Mascheroni , riflessione e benedizione a cura del Vicario generale della Diocesi monsignor Davide Pelucchi e deposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle vittime. A seguire interventi istituzionali, con accompagnamento musicale del Conservatorio Donizetti: interverranno, tra le autorità, la sindaca Elena Carnevali e il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

ASCOLTA IL PODCAST CHE RICOSTRUISCE I GIORNI DELLA PANDEMIA A BERGAMO.

Alle 12,30 al Bosco della Memoria nel parco della Trucca deposizione di una corona di fiori con interventi musicali degli studenti dell’Istituto Muzio. Da martedì 17 a domenica sul Sentierone mostra fotografica «Primavera» di Lorenzo Zelaschi in dialogo con la documentazione fotografica del personale del cimitero. Si potrà ascoltare il podcast «La memoria è oggi», a cura di Fabiana Tinaglia. Infine sabato alle 21 concerto all’auditorium Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni, a cura dell’Associazione bergamasca bande musicali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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