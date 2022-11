Crediti degli enti locali, il 30% non viene riscosso

La riscossione delle entrate degli enti locali italiani vale circa 40 miliardi. Le stime del non pagato toccano il 30%, per un valore di 17 miliardi. A 3 anni dall’affidamento, le performance di recupero medie del principale attore pubblico sono circa il 7%, mentre quelle di Area Srl sono circa il 31%. L’obiettivo è generare un modello virtuoso per consentire ai debitori di onorare gli impegni e ai Comuni di poter contare sulle risorse importanti e dovute. I dati sono stati presentati durante il workshop «Potenziare le entrate per accrescere la capacità di spesa. Un fattore competitivo per gli enti locali», organizzato da Area S.r.l. ed Exacta S.p.A. che si è tenuto mercoledì 23 novembre nella Sala Adda della Fiera di Bergamo in occasione dell’Assemblea Anci. Area ed Exacta erano presenti con il loro spazio espositivo della Fiera, con i loro consulenti esperti nel settore della riscossione e dei servizi per la Pubblica amministrazione, dove hanno lanciato la campagna Gift card Se Sei Sindaco - un’offerta di servizi esclusivi dedicati alla sicurezza dei bilanci comunali.