Crollo emotivo, trasferito in ospedale il 28enne accusato di aver ucciso Mamadi in via Tiraboschi

È stato trasferito dalla casa circondariale di via Gleno all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel reparto di Psichiatria Sadate Djiram, il 28enne richiedente asilo del Togo accusato di avere ucciso a coltellate con l’aggravante della premeditazione Mamadi Tunkara, 36enne vigilante gambiano lo scorso 3 gennaio in via Tiraboschi a Bergamo. Il rischio è quello di autolesionismo.