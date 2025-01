Palloncini bianchi e tanta commozione per il ricordo di Mamadi Tunkara

Sono tanti i cittadini che nella serata di venerdì 10 gennaio si sono dati appuntamento in Passaggio Cividini per ricordare Mamadi Tunkara, il 36enne addetto al portierato del Carrefour ucciso esattamente una settimana fa, venerdì 3 gennaio, da Sadate Djiram, togolese di 28 anni che lo ha brutalmente accoltellato proprio nella galleria in via Tiraboschi.