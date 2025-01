Mamadi Tunkara, stasera fiaccole e preghiere sul luogo dell’omicidio

Venerdì 10 gennaio alle 21.30 è in programma un momento di raccoglimento, ricordo e preghiera per Mamadi Tunkara nel luogo in cui è stato ucciso, la galleria di passaggio Pierantonio Cividini in via Tiraboschi. Tutti «gli amici» del trentaseienne del Gambia sono invitati a partecipare a una fiaccolata statica organizzata da alcuni amici della vittima, alcuni stranieri e alcuni italiani, e da qualche collega del vicino Carrefour, a una settimana esatta dall’omicidio di «Lookman» – come Mamadi era soprannominato per via delle treccine simili a quelle dell’attaccante atalantino – avvenuto venerdì scorso, 3 gennaio.

Via Tiraboschi a Bergamo, i fiori e le candele sul luogo dell'omicidio di Mamadi Tunkara ucciso da Sadate Djiram

La ricostruzione dell’omicidio

Nel pomeriggio di una settimana fa, attorno alle 15.20, il trentaseienne è stato colpito a morte con 11 coltellate, tre delle quali mortali e una finita dritta al cuore, come accertato dall’autopsia. In carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi si trova Sadate Djiram, 28 anni, del Togo: ha confessato il delitto spiegando agli inquirenti di aver agito per gelosia. Era convinto che la sua ex compagna, che l’aveva lasciato e cacciato di casa qualche giorno prima, avesse iniziato una relazione proprio con Tunkara, conosciuto di vista dalla coppia perché addetto alla vigilanza del Carrefour.

La fiaccolata e poi il ritorno in patria