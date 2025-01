Omicidio di Mamadi Tunkara, l’assassino ha confessato: «Movente sentimentale»

Svolta nelle indagini per far luce sull’omicidio di Mamadi Tunkara, vigilante del supermercato Carrefour ucciso a coltellate in via Tiraboschi. A confessare il delitto l’uomo fermato in Svizzera nella mattinata di sabato 4 gennaio, poiché sprovvisto di documenti in regola. Qui era stato consegnato ai colleghi italiani, a Chiasso, prima di essere portato in questura a Bergamo, dove ha confessato l’omicidio.

Il movente sentimentale

A darne notizia, in una conferenza stampa in questura, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota: «L’uomo fermato in Svizzera ha ammesso di aver commesso il fatto. Per noi il caso non è chiuso ufficialmente, ma l’omicidio è risolto. Il movente è la gelosia sentimentale», l’assassino contestava a Mamadi Tunkara di aver intrapreso una relazione con la sua ex fidanzata, una donna italiana.

La fuga verso la Svizzera